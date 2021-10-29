19歲宋姓女子與28歲黃姓男子兩人未婚產下1子，疑似虐嬰致死，還將遺體棄置在小港區一處空地，事後警方苦尋不著，一審依殺人未遂罪，判處宋女、黃男各9年、6年，案經上訴高雄高分院，法官認為年齡、心智均屬弱勢的宋女懷孕後因害怕逃避而殺死嬰兒，依生母殺害嬰兒未遂罪，從輕量處1年，黃男改判7年6月，可上訴。

判決指出，宋女患有輕度精神障礙，從小由祖母帶大，2018年與黃男透過網路交友軟體相識，未婚懷孕還「為愛走天涯」，離家出走和黃男同居。2019年兩人加入詐騙集團，住在由成員承租位於高雄市小港區的套房，並因久未與家人聯絡，被警方列為協尋人口。

同年4月15日，宋女身體不適，前往醫院檢查，證實懷孕後，因其為未成年人，由醫院通報社會局小港社福中心後，黃擔心犯行被發現，始終未帶她產檢。

同年10月8日凌晨4時許，宋女感覺腹部疼痛，在廁所生下男嬰，黃男明知男嬰有呼吸，竟取出黑色塑膠袋，將該男嬰連同胎盤、臍帶放入，欲出門丟棄，被宋女見狀後，詢問要去哪裡，黃男回稱「去處理那個塑膠袋」，宋女卻未阻止。

當天上午8時，黃攜帶黑色塑膠袋出門，徒步至高雄市小港區華山路、敬業路口一處工地丟棄，隨後返回租屋處。

同年11月兩人在台中市街頭遊蕩，遭巡邏員警查獲是協尋人口，員警事後到工地尋找男嬰未果。警方和社工不斷逼問宋女嬰孩下落，沒想到宋女竟冷回「小孩死掉，丟了」。

高雄高分院調查，宋女在年齡、心智與經濟上均屬弱勢，懷孕後因害怕、逃避、無助而殺死嬰兒，觸犯刑法第274條生母殺害嬰兒未遂罪，刑責為6月以上、5年以下有期徒刑，從輕量刑1年，黃男則改判7年6月，可上訴。