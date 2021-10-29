空側機坪照明改為LED後，大幅提升航機及地勤人員夜間作業安全。（機場公司提供）

桃園機場公司致力打造低碳綠能機場，已連續3年獲國際機場協會（ACI）綠色機場評比肯定，近期更將兩座航廈內部及空側機坪照明燈具更換成LED燈泡，不但提升燈光亮度，也大幅節省電費與維護成本。

機場公司總經理但昭璧表示，在航廈照明及設備改善工程中，全面汰換航廈現有2萬餘盞複金屬燈及傳統燈具，並更換為LED燈，其中包括空側機坪區59座投光燈桿的544盞LED投光燈，目前航廈各區燈具汰換也已完成9成以上，預計11月中全部完工。

由於桃園機場24小時全天候營運，照明負載即佔機場整體耗電量15％，在全面更換LED燈具後，預計每年可減少387萬多度耗電量，節省1163萬元電費，二氧化碳排放量可減少241萬kg，相當於20萬棵綠樹的吸附量。

此外，LED壽命可達5萬小時，是傳統燈具壽命2.5倍到10倍，且照明時間可達5年，可減少維護成本，兼具環保及經濟效益。