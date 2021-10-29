快把她們的劇跟電影列入片單！

第58屆金馬獎入圍名單公布，除了多位資深演員名列其中，也可看到許多新一代的優秀演員都在榜上，為戲劇圈帶來新氣象。近幾年台灣戲劇、電影不斷精進，不僅題材多元，涵蓋懸疑、驚悚、愛情等主題，不少年輕演員也投入演出，以細膩的演技詮釋各個角色，精湛的表現令觀眾留下深刻印象。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，1996年（含）後出生的台灣新生代女演員，網友熱烈討論的有哪些，來看看你最愛的演員是否有在榜上吧！

◎ 邵奕玫

邵奕玫綽號「米米」，學生時期就因擔任模特兒拍攝廣告受到矚目，後來跨足戲劇領域，2020年在愛情電影《刻在你心底的名字》飾演女主角「班班」，與陳昊森、曾敬驊共同演出青春時期的愛戀故事，打開知名度。近期邵奕玫也持續接演多部台劇，除了演戲之外，邵奕玫平時還會練習唱歌、跳舞，希望成為全方位女星，未來表現令人期待。

◎ 方郁婷

年僅14歲的方郁婷，在電影《美國女孩》中飾演從美國回到台灣的學生，一方面演出不熟悉新環境而遭同學戲稱為「美國女孩」的掙扎，一方面又與金馬影后林嘉欣同台飆戲，詮釋母女間衝突不斷的緊張關係，方郁婷自然不做作的演技獲得肯定，初試啼聲就一鳴驚人，憑藉本片一舉入圍第58屆金馬獎最佳女主角、最佳新人兩獎項。

◎ 王渝萱

王渝萱在《你的孩子不是你的孩子》中真實演出「吃蟲、徒手抓青蛙」，敬業表現令人印象深刻，也以本片入圍第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎。王渝萱與姊姊王渝屏在戲劇領域皆有亮眼表現，兩人還在《看不見攻擊的程式》中飾同性戀人，大談「機器人愛上人類」的戲碼；同時王渝萱在《該死的阿修羅》化身小太妹，以本片入圍第58屆金馬獎最佳女配角獎。

◎ 項婕如

項婕如2018年以電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》出道，近期挑戰各式題材，光是2021年就有三部作品《愛的奧特萊斯》、《神之鄉》、《媽，別鬧了！》，讓粉絲可以看到她不同層次的演技。項婕如曾出版散文集《沒有名字的房間》，寫下生活中的日常風景，溫柔地訴說自己的所見所感，引起不少網友共鳴。

◎ 邱偲琹

邱偲琹早在幼稚園就開始拍攝電視廣告，陸續接演電視劇、電影，曾憑短片《費洛蒙》榮獲第39屆金穗獎最佳演員獎，不過中途卻淡出演藝圈3年，2020年邱偲琹才以《親愛的殺手》強勢復出，片中除了有大尺度情慾戲，甚至有被性侵的寫實劇情，頗具爭議的角色令觀眾看了相當震驚，同時也為她細膩的演技感到佩服。

◎ 盧以恩

童星出身的盧以恩，最早是因接觸舞台劇而踏上演藝之路，從小在電視劇、舞台劇、電影演出，累積豐富雄厚的實力，17歲那年就以《青苔》勇奪第53屆金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎，近期再以《天橋上的魔術師》被提名第56屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，在《四樓的天堂》則飾演視障大提琴手，為戲苦練大提琴，甚至到超市體驗視障同胞的生活，非常敬業。

◎ 吳以涵

吳以涵4歲就拍廣告出道，近期在《俗女養成記》飾演「小嘉玲」爆紅，片中她流利的台語與俏皮的形象，在觀眾心中留下深刻印象，並憑藉本片入圍第55屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，新一季《俗女養成記2》中，吳以涵剪去長髮，以可愛的西瓜頭亮相，帶給粉絲煥然一新的感受。現年13歲的吳以涵，不管在戲劇或廣告領域都展現潛能，星途一片看好！

◎ 李沐

擁有空靈氣質的李沐，走上演藝之路的過程也是她找尋自我的寫照，曾接演《你的孩子不是你的孩子》，發現自己對於表演的熱情，中途又到英國就讀藝術科系，後來為了演出《誰是被害者》，暫放英國學業，回台灣拍攝，在片中飾演叛逆的酒店小姐，一舉拿下第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，被封為「怪物新人」。近期李沐再以《青春弒戀》入圍第58屆金馬獎最佳新演員，粉絲都相當看好她的前景。

◎ 陳姸霏

陳姸霏個子不高、有著圓滾滾的大眼睛，因此給人「可愛」的第一印象，首次挑戰大銀幕作品就挑戰高難度劇本，在《無聲》飾演聽障學生「姚貝貝」，全片沒有一句台詞，陳姸霏透過肢體動作與表情，演繹角色遇到的困境與無助，令觀眾看了都相當心疼，她也以本片榮獲第57屆金馬獎最佳新演員獎、第23屆台北電影獎最佳新演員獎。2021年陳姸霏在《池塘怪談》飾演異性緣極佳的班花，頗受網友好評。

◎ 王淨

王淨外表亮麗，帶有一種清新脫俗的美，先是以《你的孩子不是你的孩子》入圍第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，後來《返校》的「方芮欣」角色更讓她入圍第56屆金馬獎影后。最近王淨在新片《瀑布》扮演叛逆高中生，演技爆發，與飾演媽媽的賈靜雯同爭第58屆金馬影后，實力不容小覷。除了演藝事業以外，王淨還曾出版小說，先前在計程車上展現歌喉，擄獲許多粉絲的心，實在是才華洋溢的斜槓女星！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月26日至2021年10月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『1996年（含）後出生的台灣新生代女演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」