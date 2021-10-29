臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）踏出實現元宇宙願景的重要一步，臉書公司（Facebook）宣布改名為Meta將拓展虛擬實境（AR）的技術在公司各項業務上，且為了協助AR創作者提升專業技能，臉書設計一系列計畫與課程，讓AR更廣泛的融入在用戶的生活中。

在美國科技巨頭臉書、輝達（Nvidia）等大廠登高一呼下，元宇宙題材成為近期討論焦點，他們所期待的「元宇宙」主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身進行遊戲、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀，讓不少科技巨頭、分析師與市場人士認為是虛擬實境與網路世界的未來。

而臉書針對AR將推出5大計畫，首先，原先在Insgram上被廣泛使用的AR特效將會更全面，臉書投入全新的Polar計畫，將打造讓使用能輕鬆設計出AR特效的工具，創作者可望直接透過手機，就能設計、創作並分享AR特效與濾鏡。

此外，臉書將為進階創作者提供World AR功能，並融入最新的 Geo JS API技術，與即將上線的虛擬物件升級計畫。Geo JS API技術是導入定位追蹤技術，用戶可以選擇出現在特定經緯度座標上，並啟動多項AR體驗，未來在尋寶遊戲、旅遊導覽等活動中，AR特效可被創作者綁定在指定的地點與區域，替參與者創造更多體驗樂趣。

臉書Spark AR Studio功能中，可在各大地標設計AR濾鏡。（圖／facebook connect影片截圖）

不僅如此，臉書將透過People AR功能，追蹤創作的手部與腳步，使創作者能夠發揮創意產生更複雜、精密也更充滿想像力的特效，讓用戶的創意能發揮到最大化，此功能預計會先在Instagram上線。

Spark AR Studio將追蹤創作者的手部與腳部。（圖／臉書提供）

臉書也期待能透過名為Multipeer API的功能，讓使用者用社群AR拓展創意，未來在臉書Messenger與Instagram視訊通話時，可以使用群組特效（Group Effects），近期臉書將邀請世界各地的創作者創建特效，未來AR創作者將擁有更多觸及與曝光機會，同時讓大家在視訊通話上享受豐富的樂趣。

群組通話時可以使用AR濾鏡。（圖／臉書官網）

最後，臉書也打算推出一系列AR領域的專業技術能力，名為Spark AR Curriculum的認證計畫與課程將正式上線，將提供創作者免費的資源，此外Spark AR Pro則是為進階使用者設計的課程，並建立認證計畫，讓創作者能透過「證書」增加未來品牌合作與生涯發展的機會。

臉書Spark AR Curriculum課程。（圖／臉書官網）

祖克柏也在周四舉行的臉書Connect會議上發表演講說，強調元宇宙是下一個前線，且從現在開始，臉書將以元宇宙優先，而不是Facebook優先。