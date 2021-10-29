力旺(3529)宣布，今年再度榮獲台積電(2330)「嵌入式記憶體項目的年度最佳矽智財合作夥伴獎」。台積電年度OIP合作夥伴獎項表彰過去一年來OIP生態系統夥伴在實現下一世代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。

台積電於2021 OIP生態系統論壇(2021 OIP Ecosystem Forum )宣布獲獎者，此盛會匯集了半導體設計生態夥伴與台積公司的客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

力旺與台積電自2003年起展開合作，至今已於其開放創新平台佈建近570項矽智財，廣泛應用於各類型產品。力旺的安全增強型OTP解決方案（NeoFuse和NeoPUF）已於N6平台完成驗證。另外，NeoFuse OTP的安全增強版本也已於N7平台完成驗證，並可支援AEC-Q100的Grade 0溫度標準。

除了非揮發性記憶體(NVM)矽智財在台積電先進邏輯製程的外的優秀表現外，力旺也為各種應用開發了全面的IP解決方案：NeoFuse已成功通過28 奈米HV製程的認證，另外，OTP與MTP矽智財也在90奈米BCD平台與12奈米FFC+平台積極開發中。

力旺董事長兼總經理徐清祥表示，再次獲得台積公司頒發的OIP 年度最佳嵌入式記憶體矽智財解決方案合作夥伴獎，這不僅是對我們多年來與台積電合作的信任展現，也是客戶對力旺矽智財品質的信任。

力旺後續包括8吋、12吋權利金預計都將持穩成長，市場也看好，台積電漲價，將讓力旺權利金收費跟著明顯提升。

力旺將於11月10日舉辦法人說明會，屆時也會對第四季、明年產業趨勢，做出更詳盡的闡述。