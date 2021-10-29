桂盟(5306)向台灣證券交易所申請上櫃轉上市，為今年度第19家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

桂盟實收資本額12.6億元，主要產品為自行車傳動產品、機車傳動產品、汽車正時系統、車庫門開門機系統製造與銷售，去年稅前淨利19.79億元，每股稅後盈餘12.02元。

桂盟為全球最大的自行車鏈條生產商，工廠包括台灣、越南、深圳、蘇州與天津廠。公司在大陸的產能配置以深圳工廠占比居首，其次為江蘇、天津、台灣工廠，9月底大陸限電措施僅影響江蘇、天津生產四天，10月生產已恢復正常，對營運影響有限。越南工廠主要是生產摩托車鍊條，受當地疫情影響，現階段產能利用率40％～50％，因比重不高對整體營收影響有限。

法人認為，由於高階自行車鍊條需求仍旺，桂盟訂單能見度可見到未來二、三個季度，高階與AM產品是未來成長動能，預估可帶動2022年整體營收個位數成長。