元大高息低波(00713)預計11月下旬除息，該ETF在2017年9月掛牌，2018年起每年各配息1.55、1.6元、1.7元，配息金額逐年提高，且每次都能順利填息。除了年度配息，資本利得表現也值得讚賞，今年來(截至2021年10月25日)報酬率達25%，三年含息報酬率更達到80%，遠超越其他高股息ETF表現。

相較於多數高股息ETF專注在篩選配發高股息的標的，元大高息低波ETF所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數，股票持為台灣前250大市值公司，範圍相當大，指數編製規則也多了財務指標及風險因子考量，先依股利率進行篩選，再採用基本面及技術面因子如：營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標進行遴選，接著利用四大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量，並計算綜合分數，選取前50檔，再以最小變異數法進行因子加權，降低指數波動。嚴密的選股過程，並透過定期汰弱留強，有利於投資人長期投資，搭配配息機制，適合作為退休規畫用。

元大台灣高息低波ETF在產業分布上，呈現電子、傳產、金融產業三分天下的分散配置，不偏廢單一產業，也可以滿足投資人想要一個均衡和多元化投資組合的理財需求。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，不應過度重視高配息率，更要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，也要關注長期績效表現；並且注意半年配、季配等一年多次配息的產品，是否有單獨一次配息金額拉高，而出現年化配息率過度放大失真的現象。