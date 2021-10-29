6年前陳姓女大生在知名新加坡美食餐廳「吐司工坊」台北分店打工，她從餐廳搬運油鍋前往廚房傾倒廢油，卻因地板濕滑而摔倒，全身18％二級燒燙傷，她提告求償，台灣高等法院認定餐廳管理疏失判決鄭姓負責人及店長等扣除已賠償120萬元外，須再賠34萬多元確定。

2015年當時19歲的陳女暑期打工在吐司工坊工作，2015年7月17日晚間，她依公司流程規定傾倒廢油，但因公司未提供防護手套、防滑鞋，未安排他人在旁協助或其他適當防護措施，任由她在餐廳內未待油鍋確實冷卻，手持抹布將油鍋獨自搬運前往廚房傾倒廢油。

陳女行經的地板濕滑，她因而摔倒並導致油鍋翻覆，遭濺出之廢油波及，受有臉部、頸部及兩側上肢二度燒傷（佔全身體表面積18％），她分別提出刑事及民事告訴。

刑事部分，法院認定餐廳負責人與幹部未做好員工訓練及環境管理，考量已先賠償陳女120萬元，依業務過失傷害罪判處鄭姓負責人拘役10日、邵姓店長拘役30日、葉姓訓練幹部拘役20日，均緩刑2年確定。

民事部分，高院認為，案發時陳女是花樣年華之青春少女，先後就診十餘次並需持續復健，傷癒後發生疤痕增生及色素沉澱現象，受傷部位不易排汗，進而導致其穿著受限，嚴重影響其外觀，日後易遭他人以異樣眼光看待，並影響其個人自信甚深，受傷程度非輕。

高院認定陳女無疏失，但餐廳因管理不當須負全部賠償責任，賠償陳女勞動力減損及精神慰撫金等，扣除餐廳已先賠償120萬元，判決餐廳及負責人、店長等須連帶賠償34萬4028元，全案定讞。