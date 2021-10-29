日籍好手「二刀流」大谷翔平雖然沒闖進季後賽，但例行賽的瘋狂表現讓他在季後得到無數獎項，今天稍早大聯盟又公佈了「兩項」大獎，由大聯盟球員投票產生的球員選擇獎(Players Choice Awards)公布得獎名單，大谷成功奪下入圍的年度最佳球員、美聯傑出球員獎，兩大獎項都創下聯盟紀錄，大谷繼續突破歷史新高。

The players have spoken!



Shohei Ohtani is the MLBPA A.L. Outstanding Player of the Year and MLB Player of the Year as voted by players around the league. pic.twitter.com/jGFclNG9PX — Los Angeles Angels (@Angels) October 28 2021

令人驚喜的是這兩項大獎都是由球員所選出，代表大谷雖然身為亞洲人，但在大聯盟除了受到球迷、球評喜愛，連一起打球的球員都愛他，證明實實在在的超高人氣，其中年度最佳球員部分大谷擊敗藍鳥重炮小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、費城人強打王子哈波(Bryce Harper)，史上首次由日本球員獲得此獎。

而在美聯傑出球員獎部分他再次擊敗勁敵小葛瑞洛，還打敗同樣是全壘打王的皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)，寫下日籍球員史上第2人紀錄，上一位是前輩鈴木一朗，他在2004年獲獎，當時他在水手創下單季262支安打，至今這個瘋狂紀錄還無人能及，另外在《主席歷史成就獎》大谷同樣追上鈴木一朗的腳步，相當不容易。

大谷本季表現堪稱無所不能，也是進入大聯盟之後最亮眼的一季，打擊繳出46轟、100打點、103得分、26盜，打擊三圍是.257/.372/.592，攻擊指數.965，投球表現拿下9勝2敗，自責分率3.18，送出156次三振，僅差1勝就能達成睽違百年的10轟10勝紀錄，若非投球提前關機，大谷有望創下更驚人紀錄，不過未來仍有機會達成。

大谷例行賽結束後持續成為聯盟焦點人物，討論度完全不輸給季後賽球星，他先拿下《時代雜誌》2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》大聯盟年度球員獎、美國權威棒球媒體《Baseball America》年度最佳球員、主席歷史成就獎，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，如今又摘下兩項大獎，距離美聯MVP真的越來越近。