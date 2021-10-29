大陸《證券日報》29日報導，大陸國家發展改革委19至28日，十天連發18文，內容涉及研究依法對煤炭價格實行干預措施、座談煤電油氣運重點企業保供穩價、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨、赴地方督導煤炭保供穩價、實地調查煤炭價格成本、嚴肅清查整頓違規存煤場所、研究煤炭企業牟取暴利的界定標準等措施。隨著保供穩價「組合拳」落地，煤炭市場價格下降態勢開始顯現。

《證券日報》報導，中信證券首席IFCC分析師明明表示，保供穩價措施的著力點之一是緩解供需缺口，推動具備增產潛力的煤炭產能盡快釋放，全力以赴增加產量，進一步開放煤炭進口，擴大煤炭進口規模，加大海外資源開發，實現多管道保供。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金指出：「近期發改委密集調研，加強保供穩價措施，從量和價兩個方面通過調控重點企業、查處違規行為等方式，發力干預煤炭供需。一系列措施引導煤炭價格未來回檔的預期進一步加強，預計能夠在短期內起到有效壓制價格的作用。」

隨著各方採取積極有效措施，煤炭產能加快釋放，近期煤炭日產量創今年新高。據大陸國家發展改革委資訊，近日大陸煤炭日產量超過1150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，其中晉陝蒙日均產量860萬噸，創今年以來新高。10月5日以來，電廠存煤水準快速提升，大陸全國統調電廠供煤已連續20日大於耗煤，電煤安全保障能力大幅提升。

大陸國家能源集團新聞副發言人王金剛在日前召開的智慧礦山建設與能源保供工作媒體通氣會上表示，10月1日至10月24日，集團自產煤產量同比增加308萬噸，增幅8.6％；發電量累計完成657億度，同比增幅13％，其中火電同比增加70億度，增幅15.4％。

中國鐵路上海局集團有限公司透露，該局集團公司全流程盯控煤炭產、運、需環節，系統提升煤炭裝、運、卸能力，全力做好電煤保供運輸工作。10月1日至10月25日，該公司發送煤炭492萬噸，同比增長6.2％；其中，發送電煤252萬噸，同比增長16.7％。

隨著煤炭供給加大，煤炭市場價格下降態勢開始顯現。據悉，近日大同、朔州、蒙東、鄂爾多斯、榆林、銅川等地多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，降價幅度均在100元／噸以上，最高降價達到360元／噸。

據報導，重點煤炭企業也積極帶頭降價。近日，中煤集團率先以1200元／噸的價格向華能營口電廠供應5.7萬噸動力煤；伊泰集團以1190元／噸價格向粵電集團供應6.8萬噸動力煤；山西焦煤表示，為引導煤炭價格回歸理性，維護煤炭經濟平穩運行，山西焦煤承諾，從27日開始，今冬供暖季期間，發熱量為5500大卡的動力煤坑口價不超過1200元／噸。

明明表示，「短期來看，供需缺口是客觀存在的，煤炭價格很難快速下跌，但中長期供需缺口的緩解可以穩定市場預期，降低囤貨衝動。」維護現貨和期貨市場的價格機制穩定運行，包括嚴格執行煤炭中長期合同，制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間，研究建立「基準價＋上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，控制煤炭價格，依法打擊煤炭市場炒作等一系列措施，煤炭期貨價格已經很迅速地反映了監管政策的效果。

對於接下來如何進一步將煤炭市場保供穩價工作落到實處，明明建議，首先應加強期貨市場的管理，包括限制持倉量、提高保證金等，抑制期貨市場炒作；其次，引導鼓勵金融機構對煤電企業購煤等合理融資需求提供支援，穩定煤電供應；此外，支援綠色金融的發展，引導更多資金投入風電、太陽能等新能源領域，緩解煤炭需求端的壓力；最後，可出臺針對中下游企業的稅收減免和緩繳政策，降低煤炭價格上漲對中下游企業的成本負擔。

陶金建議，接下來要對煤炭企業哄抬價格的違規行為嚴厲查處，建立完善經濟和行政方面的處罰制度，促進煤炭現貨市場平穩健康發展。