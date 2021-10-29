總統蔡英文日前接受CNN專訪，親口證實美軍在台灣進行訓練，引發關注。對此，藍委陳以信痛批，蔡總統這番言論，已屬失言，只會讓台灣受傷害，應該立即向外澄清。

陳以信今（29日）在臉書發文表示，美台軍事合作已有一段時間，但一直都是只能做不能說，且自己曾擔任過總統府發言人，深知前總統馬英九基於國安理由，從未公開證實美軍有人在台，這是兼顧美台合作，與兩岸關係的平衡點。

針對蔡英文在美國媒體CNN上公開證實這件事情，陳以信直言，蔡英文還故弄玄虛說，人數沒有大家想像中的多，故意製造外界的想像空間；陳以信認為，蔡英文把這事說出來，只會增加兩岸軍事緊張，對台海安全完全沒有好處，畢竟以總統之尊，足以一言喪邦，蔡總統此番失言，台灣已受傷害，應該立即向外澄清。

蔡英文26日接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首度證實有美軍人員在台。對此，國防部長邱國正28日在立法院備詢時強調，美軍是「協助」，美軍不是「進駐」，是軍方人員交流；至於台美交流是不是在馬英九任期就已經存在？邱國正回應，軍事合作一直有。