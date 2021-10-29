行政院長蘇貞昌29日於立法院受訪。（姚志平攝）

拍板軍公教調薪4％ 蘇貞昌立院媒體聯訪

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首度證實有美軍人員在台，引起關注。行政院長蘇貞昌今(29日)赴立法院，媒體問「蔡總統接受CNN專訪證實有美軍在台，請問台美間有更深交流？也會增加戰爭風險？」蘇回應，台美彼此之間良好互動，對國軍防衛能力加強，這都是很自然的事。

蘇貞昌指出，台美間有共同民主自由價值的認同，同時也是非常重要貿易夥伴， 彼此都對區域和平穩定認為應該要共同維護，台美關係在蔡總統領導下是史上最好，美國也一再的為台灣發聲、支持台灣加入國際組織、拓展國際空間，當台灣被無理打壓的時候，美國也都仗義執言，台美之間彼此良好互動，並且對國軍的防衛能力加強，這都是很自然的事。

另外，被問及有人質疑公投跟台中第二選區立委補選時間分開是政治考量，蘇貞昌表示，補選選人，公投對事，這本來人跟事分開，也是立法院法律規定，我們也都依這樣原則辦理。

行政院長蘇貞昌28日拍板2022年1月1日起軍公教調薪4％，經費314億元，至少82萬人受惠。國營事業台灣菸酒公司率先宣布跟進調薪，調幅比照軍公教4％，中油、台電、台糖和台水也將跟進為員工加薪，至於加薪幅度在4％以內，明年3、4月才會明朗，並追溯至2022年元旦起實施。對此，國民黨立委認為，宣布調薪時間點充滿政治考慮，恐是為了抵銷年底公投的壓力。

對此，行政院長蘇貞昌今上午赴立院備詢前表示，台灣經濟在全民努力下，創下11年來的新高，成果應該全民共享，因此政府調整勞工基本工資，並調升軍公教的待遇，這是給予努力的一種肯認。

蘇貞昌強調，透過薪資調整，希望能帶動企業與民間公司都能夠給員工加薪，進一步帶動整個繁榮，「如果國民黨反對就請直接說出來」。