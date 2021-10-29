買房很多人首選都是重劃區，看中的就是完整區域規劃及發展潛力，591實價登錄統計今年前三季全台重點重劃區成交情形，發現以往被戲稱鬼城的「林三淡」華麗轉身變成交易熱區，證明了沒有不可能，只有要不要的道理，其中淡海新市鎮更是成交易冠軍，今年已有破千件成交紀錄，十分驚人。

據數字科技旗下的「591實價登錄」統計今年前三季全台各大重劃區交易狀況(排除新建案首次交屋)，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，前三季交易冠軍為淡海新市鎮，靠著區域內不少千戶以上的大型社區交易動能，今年已有破千件的好成績，且目前成交行情尚在2字頭，親民房價繼續磁吸剛性首購族。

今年熱門重劃區亞軍則是林口新市鎮，該區發展潛力始終被購屋族看好，除機捷通車後拉抬買氣外，近期前段區塊三井購物中心二期動工、媒體園區招商議題等加持下，再次激發林口新市鎮買氣，明年周邊的工一重劃區力拚完工，公共議題添柴火，今年前三季也已有近千件的成交紀錄，成績不俗。

季軍為位於台中市中心的五期重劃區，今年已有超過6百件的成交紀錄，鄰近熱鬧的忠明南路及公益路，商家林立生活機能發展成熟，深受當地購屋族喜愛。受惠於公共建設題材的高雄美術館特區，則奪下第四名今年前三季已有破5百件交易紀錄，北高雄近年來建設議題不斷，百貨、環狀輕軌二期即將完工等引起一波熱潮，且疫後還有台積電傳出將設廠五輕等核爆級消息，除了後勁當地以外，更是帶動楠梓及周邊左營、鼓山的房市交易熱度。