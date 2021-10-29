供應鏈瓶頸對蘋果上季銷售能力造成的打擊有多大？答案揭曉，是60億美元。蘋果第四財季（截至9月25日）財報落後市場預期，執行長庫克表示，這主要因為iPhone、iPad、Mac等產品供應鏈吃緊的情況超乎預期，他並警告本季、也就是最關鍵的節日銷售旺季，供鏈鏈問題造成的衝擊將加劇。

周四盤後蘋果股價下挫3.53%，報147.19美元。

庫克表示，供應鏈問題造成營收短少60億美元，儘管影響超乎預期，但我們的表現仍然非常強勁。供應問題是因為整個產業的晶片短缺，這點已經討論很多，以及新冠疫情導致東南亞的生產中斷。

他並表示，雖然這些東南亞工廠的生產在10月下旬開始「顯著改善」，但晶片短缺的問題仍然存在，現在正在影響「我們大部分產品」。

儘管如此，蘋果的整體營收，以及所有產品類別營收都比前一年同期增長。

蘋果公布第四財季整體營收年增29%，為833.6億美元，落後分析師預估的848.5億美元。每股盈餘為1.24美元，符合市場預期。

以產品事業部門來看，iPhone手機營收年增47%，為388.7億美元，不及華爾街預期的415.1億美元。

iPad平板營收年增21.4%，為82.5億美元，落後市場預估的72.3億美元。

Mac電腦營收年增1.6%，為91.8億美元，低於市場預估的92.3億美元。

服務事業營收年增25.6%，為182.8億美元，優於市場預估的176.4 億美元。

其他產品部門營收年增11.5%，為87.9億美元，不及市場預估的93.3億美元。

蘋果第四財季毛利率為42.2%，大致符合市場預估的42.0%。

自新冠疫情爆發以來，蘋果就未再提供官方財測，但庫克表示，蘋果看好本季（截至12月底）營收將實現「穩健的年增長」，儘管蘋果將面臨更為惡化的供應鏈問題，對營收造成的衝擊程度可能超過上季的60億美元，但蘋果本季營收仍可望創下史上新高。