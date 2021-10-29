台股加權指數29日開在17058.04點，權王台積電（2330）開在平盤595元，資金聚焦電子強勢股，包括智原（3035）、穩懋（3105）、漢磊（3707）、康普（4739）、鈺創（5351）等，股價早盤漲幅逾5％，指數空間不大，台股早盤在平盤下震盪。

受蘋果、亞馬遜公布財報前夕走強，以及特斯拉續漲激勵，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙寫下歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數10月28日終場上漲0.68％（239.79點）、收35730.48點。那斯達克指數上漲1.39％（212.68點）、收15448.12點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲2.34％（78.54點）、收3438.83點。

元富投顧指出，台股17041季線關卡，成中期多空重要關卡，目前在這附近，原則上可擇強布局，少量操作為原則。現階段選股，優先選擇第三季財報佳或法說概念股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括智原、漢磊、晶宏、揚明光和欣興最具指標。

築底部分，面板族群和封測可觀察，包括友達、天鈺、日月光和南茂是觀察重點，目前有轉強跡象，逢低買進原則。比特幣的觀察，6萬美元的位置，美元指數94位置是觀察，目前都在附近遊走，屬於停看聽階段。

近期全球股市隨美股起舞，亞洲股市紛紛出現跌深反彈格局，未來台股狹幅整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電季線592元能站穩，指數即有機會站穩17000點，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3200億元以上，多方才有續航力。