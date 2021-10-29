新冠肺炎席捲全球近2年，不少人盼能趕緊回到過去的生活。對此，印度神童阿南德表示，今年12月起至明年5月會發生許多事情，包括12月可能再爆發更大規模的傳染，特別是在疫苗接種率高的國家，到了3、4月恐有一場震驚世界的災難，提醒全球投資人注意。另今年冬天至明年5月則要小心極端氣候，大寒大雨的狀況恐會對亞洲、歐洲等地區造成影響，預估要到明年下半年才有好日子可過。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）近日拍攝新影片表示，今年12月10日以後至明年5月之間會發生許多事情，提醒大家要特別注意。今年12月的第二周起，可能會出現更大規模的疫情危機或是病毒傳染的範圍會擴大。且因木星逆行，許多疫苗接種率較高的國家感染率將提升，像是英國、美國、新加坡與以色列。

阿南德在先前的影片中也曾透露，全球經濟因疫情而動盪不安，火星與土星合相還有可能會讓其他經濟體也受到影響，他預估印度股市泡沫化可能會擴大，並透露下波災難將在明年的3至4月期間發生，提醒投資人萬萬不可輕忽。

阿南德說，早在1922年就曾發生過火星與土星合相，當時正值日本股災與台股崩盤，狀況相當慘烈，因此明年的雙星合相，被不少人解讀是不祥之兆。而美國經濟學者鄧特也曾示警，2022年將是股市最糟的一年，投資人將面臨一生中最大一次崩盤。

阿南德坦言，除了新冠肺炎的疫情與經濟威脅之外，全球氣候變遷的危機也要特別注意，今年冬天可能會受到極端氣候的影響，甚至有可能在明年5月之前都會有大寒、大雨的狀況發生，影響整個亞洲與歐洲地區。

阿南德預估要到明年的下半年才有好日子會來，且在2023年4月23日以後，木星將會離開水瓶座，全球經濟才會開始穩定成長。

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