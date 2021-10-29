大陸委員會主委邱太三今於國際研討會表示，兩岸應健康交流促進理解、累積互信。我方正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。

邱太三今於陸委會主辦 「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會開幕致詞表示，「兩岸互不隸屬」是不爭的客觀事實，更是72年來的台海現狀。中華民國2300萬台灣人民堅定捍衛國家主權與民主生活方式。處理兩岸政治爭議的關鍵，從來不是北京方面以政治與軍事威嚇、拒絕溝通，就能強行解決；這些片面且錯誤的思維使北京一直深陷於「和戰」矛盾中。唯有理性務實面對兩岸對等關係，民主對等、和平對話，才有助於雙方釐清爭議、面向未來。

「兩岸一水相鄰、人民往來密切，藉此機會我提出四個呼籲」，邱太三說，首先期盼中國大陸在追求現代化及綜合實力同時，除了經濟上的「共同富裕」，更應讓人民「共享權力」，推動民主改革，並讓權力遞嬗制度化，使人民真正當家作主。

邱太三指出，第二，北京當局必須瞭解蔡總統提出的「四個堅持」是台灣主流民意與底線。由於兩岸的制度及價值差異，雙方需要透過平等對話，務實處理彼此關切的問題。

「 我們的承諾不變，期盼對岸早日揚棄敵意，以和平為最高原則，共同改善兩岸關係。」邱太三強調，兩岸應健康交流促進理解、累積互信。我方正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。