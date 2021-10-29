今年夏天巫師用韋斯布魯克跟湖人換回哈瑞爾、庫茲馬與波普，如今也讓他們展現跟上季完全不同氣勢！畢爾貢獻27分、8助攻與8籃板，加上哈瑞爾、庫茲馬與波普攜手轟下67分，帶領巫師122比111轟退老鷹，也搶下本季第4勝(1敗)。

由於巫師陷入長人傷兵潮，也讓哈瑞爾今天改打先發中鋒，結果達到不錯成效，前3節打完，巫師取得14分領先，來到末節，老鷹雖靠崔楊、柯林斯等人火力追近，幸好哈瑞爾繼續在內線逞威，畢爾也在外圍開火，順利把這場主場勝利留下。

巫師全隊4人得分破20，除了畢爾攻下全隊最高得分，哈瑞爾也拿25分、13籃板、5助攻、2抄截與1火鍋，庫茲馬與波普各有21分，看來每個被迫離開湖人的棄將，往往都在新東家打出更佳表現，也讓今年的巫師看來不太一樣了。

至於苦吞本季第2敗(3勝)的老鷹，則以柯林斯28分、12籃板表現最佳，雷迪許替補貢獻20分，崔楊雖拿15分、13助攻，但他全場投17中6的手感確實欠佳，波達諾維奇14分，卡培拉11分，杭特10分，可惜老鷹還是沒法上演逆轉秀。