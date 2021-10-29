潘瑋柏去年7月宣布閃娶小他13歲的「最美空姐」宣云，當時就傳出兩人雙喜臨門生下一女，成為爸媽後才公開實情，今年7月宣云穿著寬鬆，被傳懷了第二胎，但她未正面回應。近日，宣云曬出和潘瑋柏出席活動的照片，她也難得貼出全身照，可見她身材纖瘦，穿上連身透視深V洋裝看來小腹平坦，間接回應再度當媽傳聞。

潘瑋柏去年終結黃金單身漢身分，卻因王思聰的一句話引發「天王嫂訓練營」傳聞，潘瑋柏起初沒正面回應，但網上甚至謠傳兩人準備離婚，才讓他跳出護妻澄清全是假消息，夫妻倆恩愛如初，一年多來也常被拍到夫唱婦隨在大陸聚餐約會。

宣云最近曬出和老公參加晚宴照片。（圖／取自新浪娛樂）

婚後，潘瑋柏常帶宣云趴趴走，先前夫妻倆還一同參加女歌手孟佳的演唱會，用行動粉碎感情生變傳聞。今年3月周刊爆出潘瑋柏早和宣云在美國登記結婚，因老婆即將生產，夫妻倆才在去年7月當父母前公開一切，算算潘瑋柏的女兒約已一歲，而媒體求證他前經紀公司「華納」則表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

宣云秀出纖瘦身材。（圖／取自新浪娛樂）

日前宣云曬出和潘瑋柏一起去看展覽的認證照片，夫妻倆隔空放閃，卻因宣云穿著寬鬆、略顯臃腫，引來網友狂猜夫妻倆迎接第二胎。今(29日)《新浪娛樂》報導，宣云最近在網上放出和潘瑋柏一同參加晚宴的照片，可見她穿上貼身透視禮服，身材曲線全曝光，腳上又穿著高跟鞋，看似毫無「孕味」，而宣云甜美的臉蛋側面看來還頗神似性感女神邱淑貞，引來不少粉絲大讚美呆。