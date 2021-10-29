捷克國會參議院邀請我外交部長造訪捷克，大陸央視新聞29日報導，大陸全國人大外事委員會28日發表聲明指出，此舉是嚴重違反一個中國原則、粗暴干涉中國內政的行為，大陸全國人大對此堅決反對。

聲明指出，堅持一個中國原則是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。捷克參議院等機構和個人公然為台獨分裂活動提供平台，嚴重違背捷克國家向中方作出的政治承諾，嚴重損害中捷關係政治基礎，性質極為惡劣。

聲明強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。大陸《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制台獨分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定，充分體現了中方盡最大努力爭取祖國和平統一的一貫主張，充分彰顯了中方堅定捍衛國家主權和領土完整，絕不允許任何勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去的國家意志。

聲明指出，在台灣問題上搞政治操弄，必將自食惡果。敦促捷克有關機構和個人恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，以實際行動維護中捷關係大局。