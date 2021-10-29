美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）28日警告，大陸日前測試極音速飛彈反映共軍能力正以驚人速度成長；相較之下，美軍卻因「殘酷」的官僚主義而受限。甚至，從美軍5年來只驗證9次極音速武器，大陸卻進行上百次測試，就能看出雙方方法的不同。

呼應防長奧斯汀將中國大陸描述為「步步進逼的威脅」，俄國則是迫在眉睫的威脅，即將卸任的海頓在出席「Defense Writers Group」圓桌論壇時也提到，「形容北京為步步進逼的威脅是非常實用的說法，因為北京前進的腳步讓人震驚」。

他警告，「如果我們再不採取行動改變現況，他們前進的腳步與足跡顯示其正超越俄國與美國。因此，我認為我們必須採取行動」。

※5年內問題浮現

海頓補充，「這不只關乎美國，也和美國與其盟友有關，因為遊戲規則勢必改變。如果只關乎美國，問題大概5年內會浮現；但如果是關乎美國與其盟友，那可能還有一陣子才會面臨問題」。

CNN指出，海頓發出此語前一週，美國的極音速驗證才告失敗。由於美國與中國大陸近日因台灣議題而關係緊繃，海頓也重申美國參謀首長聯席會議主席密利的的說法，強調北京的極音速飛彈驗證讓人憂心，這已讓大陸非常逼近「史普尼克關頭」（Sputnik moment）。

不過，大陸外交部發言人趙立堅日前反駁《金融時報》關於極音速飛彈的報導，堅稱北京8月驗證的是太空載具，而非飛彈。

※國防官僚主義

海頓即將於12月退役，這可能是他最後一次以聯參副主席的身分公開演說。他向未來的繼任者喊話，在所接觸的業務上都要專注在速度，而五角大廈每一項進程也應重新注入「速度」此一元素。先前海頓任職美國戰略司令部司令，負責國家核武庫與監控美國的戰略威脅。

他強調，「我們取得的進展往往只有微乎其微；但國防部卻受限於官僚主義與難以置信的緩慢。只要我們願意，我們可以向前快速邁進；但殘酷的官僚主義拖住我們的腳步」。

※大陸核飛彈僅有俄國的20%

雖然確認北京的確在今夏進行極音速飛彈的驗證，還強調「這非常令人擔憂」；但海頓還是認為俄國才是迫在眉睫的威脅。因為，俄國已部署1500多枚核飛彈，相較之下大陸僅有莫斯科的20%。

他也提到，大陸的極音速與核武僅部分與台灣有關，而主要目的還是在「用於美國」。「我們必須假設已為此擬訂計畫，我們也需要為此做好準備，他們會將我們置於所建構的武器射程範圍內」。

先前，米利已證實大陸的軍事科技不只是著重在極音速武器，「他們正在太空、網路、傳統地面、海洋與空中領域迅速擴張」。

※美只進行9次極音速驗證但北京已數百次

海頓表示，極音速武器的研發凸顯美國與中國大陸方法上的差異。過去5年以來，美國只進行9次極音速驗證，而北京做了上百次。但是，這不代表美國在極音速研發上腳步遲緩，而是美中在研發方式上有著根本性不同。

此外，海頓也認為美國對失敗的態度導致研發受到限制。「我們總認為失敗是件壞事。不，失敗是學習過程的一部分。如果你想讓研發腳步加速，這意味著冒險，意味著從失敗學習，意味著快速失敗、站起然後繼續移動」。

相較之下，北韓反而能汲取驗證失敗的教訓，並加快研發腳步。與金正日不同，金正恩在科學家與工程師失敗時不會處決他們，而是鼓勵並讓他們自失敗中學習。他們成功了。世界上第118名的經濟體現已建立洲際彈道核飛彈能力，只因為他們從驗證失敗中汲取經驗與風險。