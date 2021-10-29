買房很多人首選都是重劃區，看中的就是完整區域規畫及發展潛力，591實價登錄統計今年前三季全台十大重劃區，前三季成交戶數（排除新建案交屋）有近6000戶，過去新北被稱鬼城的「林三淡」華麗轉身，今年合計就有逾2500戶，其中淡海、林口二大新市鎮，都有約千件成交紀錄，十分驚人。

591 統計顯示，全台交易量最大的十個重劃區分別為淡海新市鎮1121戶、林口新市鎮979戶，台中五期重劃區、高雄美術館特區、桃園青埔特區均有逾500戶，分居三至五名，六至十名分別為竹北高鐵特區、三峽北大特區、台中七期重劃區、竹北縣治三期重劃區、新竹關埔重劃區。

其中，全台十大重劃區中多數房價在3字頭，僅淡海新市鎮、台中五期、高雄美術館特區房還在2字頭。

淡海新市鎮靠著區域內不少千戶以上的大型社區交易動能，今年已有破千件的好成績，且目前成交行情尚在2字頭，親民房價繼續磁吸剛性首購族；林口新市發展潛力始終被購屋族看好，除機捷通車後拉抬買氣外，近期前段區塊三井購物中心二期動工、媒體園區招商議題等加持下，再次激發林口新市鎮買氣，明年周邊的工一重劃區力拼完工，公共議題添柴火，今年前三季也已有近千件的成交紀錄。