三峽女騎士控遭砂石車頂2下倒地 驚悚行車紀錄器曝光（民眾提供）

一名女騎士28日在新北市三峽區與砂石車發生碰撞，其家屬在臉書控訴砂石車司機稱是騎士鑽車，才「頂了它屁股（指機車）兩下」。稍早行車紀錄器曝光，透過畫面可見，砂石車與機車距離相當近，下一秒騎士就遭擦撞跌倒，然詳細肇因仍待警方進一步釐清。

稍早行車紀錄器曝光，透過畫面可見，事發路段道路相當狹窄，多數機車均靠著橋墩行駛，接著砂石車駛入的道路逐漸縮小，沒幾秒後，就與女騎士發生擦撞，事發過程相當驚險，事故後砂石車司機亦立即下車關心，究竟事故如何造成，仍待警方進一步釐清。

女騎士家屬在臉書社團《我是三峽人 iSanxia》發文，內文指出，其妹妹28日上午7時許騎機車行經三峽區佳興橋時，與一輛砂石車發生擦撞，而肇事者的司機卻向警方指稱，是女騎士鑽車才「頂它屁股兩下」。

女騎士的家屬控訴，事發路段一看就知道不可能鑽車，就算妹妹真的鑽車了，那砂石車就可以撞人了嗎？女騎士家屬對於砂石車司機的說詞感到悲憤，希望網友能協助提供事發時該路段的行車紀錄器，幫助還原事情真相。

檢視女騎士家屬發出的照片可見，遭撞的女騎士連人帶車被撞倒在砂石車旁，一旁地面上散落機車車殼碎片，而女騎士的下軀則有多處擦挫傷，面部則神情痛苦。

女騎士的家屬發出車禍現場照片，希望能有熱心民眾能協助提供行車紀錄器，幫助還原事情真相。（翻攝自臉書社團《我是三峽人 iSanxia》）