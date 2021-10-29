大陸央視新聞用戶端29日報導，塞爾維亞總統武契奇當地時間28日在首都貝爾格勒會見中國國務委員兼外長王毅。王毅表示，中方願積極推動兩國發展戰略對接，在共建「一帶一路」架構內，加快推進匈塞鐵路等基礎設施和產能合作，拓展數字、創新、綠色發展合作。武契奇強調，塞方將毫不動搖地奉行對華友好政策，大力拓展兩國各領域互利合作，落實好共建「一帶一路」重大專案。

同日，塞方向中國企業頒發了匈塞鐵路諾蘇路段建築許可。武契奇高度評價雙方基礎設施建設合作，表示匈塞鐵路將為歐洲互聯互通發揮重要作用。

武契奇表示，中國是塞爾維亞最可靠、最寶貴和最偉大的朋友，塞中有著當之無愧的「鋼鐵情誼」。兩國政治上高度互信，經貿往來大幅增長，務實合作惠及人民。塞方由衷感謝中國國家主席習近平關心並為塞中關係作出戰略引領和重要指導，感謝中方堅定支持塞爾維亞捍衛獨立、主權和領土完整，感謝中方為塞抗擊疫情、發展經濟和改善民生提供助力。塞方將毫不動搖地奉行對華友好政策，大力拓展兩國各領域互利合作，落實好共建「一帶一路」重大專案，推動兩國關係不斷邁上新台階。

王毅說，中塞兩個民族都重情誼、講道義，不畏強權、反抗霸凌，中塞關係有著強大內生動力和廣闊發展前景。長期以來，兩國親如兄弟，相互支持，相互幫助，共同維護各自正當權益，共同維護國際公平正義。中方為中塞「鐵桿友誼」感到自豪，將繼續大力發展中塞友好合作，堅定支持塞爾維亞在武契奇總統領導下實現更快更好發展，堅定支持塞方捍衛國家獨立和民族尊嚴，堅定支持塞方在地區和國際事務中發揮更積極作用。

王毅表示，中方願積極推動兩國發展戰略對接，在共建「一帶一路」框架內，加快推進匈塞鐵路等基礎設施和產能合作，拓展數字、創新、綠色發展合作，助力塞實現可持續發展，將中塞傳統友好轉化為更多的務實合作成果，更好造福兩國人民。

王毅說，習近平鄭重提出「全球發展倡議」，這是中國作為負責任大國，聚焦全球發展事業和國際發展合作，向世界提供的又一個重要公共產品，將為加快實現聯合國2030年可持續發展目標匯聚力量，促進世界經濟盡快復甦，實現綠色健康發展，造福各國人民，歡迎塞方積極參與。武契奇表示，塞方完全贊同並願積極參與落實這一重要倡議。