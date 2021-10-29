不同時間點的衛星照顯示，解放軍很可能利用台海對岸閒置的民用機場起飛，進行大規模擾台活動。從這些照片可以看出，軍機停在機場的時間與台灣軍方報告擾台的時間相吻合。

據《防務新聞》（Defense News）29日報導，距離台南不到220英里（約354公里）的台海對岸，就是廣東省汕頭市的汕頭外砂機場。而美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）提供的衛星照顯示，起碼從2020年10 月起，中方軍機就輪流從這兒起飛。

汕頭外砂機場原為軍民兩用，但附近的揭陽潮汕國際機場開放營運，成為當地的民用機場後，它2011年就停止商業營運。2020年10月的衛星圖像顯示，有兩架空潛-200反潛巡邏機出現在汕頭外砂機場的停機坪。

Satellite images show China may be using closed civilian airport to launch Taiwan overflights https://t.co/eMLEB8QXZW pic.twitter.com/XFLCEOd5yA — Defense News (@defense_news) October 28 2021

而在谷歌地球（Google Earth）公開的2021年5月7日衛星影像中，又出現了兩架空潛-200，其中1架正朝跑道滑行。據台灣國防部說，兩架運-8反潛機，也就是空潛-200當天進入西南防空識別區。