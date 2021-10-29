「長腿女神與Tony結婚6年，婚後生下3名子女，她力求親力親為照顧小孩，不錯過小孩的成長，事業上則創立了個人服飾、生活品牌，身為老闆娘卻大小事親力親為，很努力在兼顧家庭與事業，而她雖忙碌，但仍經常透過社群分享生活點滴及心情，昨她透露老公難得打掃，卻將電視打破一個洞，因此事曝光夫妻倆終於買「第一個家」，內裝也稍微曝光，屋內旋轉樓梯猶如偶像劇般夢幻。

隋棠今天(10/29)凌晨在臉書發文，表示老公Tony平時在家很少做家事，但他包辦了很多照顧三個孩子的事情，如幫他們睡前刷牙、一早6點叫Max跟Lucy起床上學還要準備早餐給孩子們，包辦了很多瑣碎但重要的事情，所以他不常主動打掃家裡，隋棠覺得沒有什麼問題。

隋棠曝光新家裝潢照，赫見豪宅中有旋轉樓梯，被讚像偶像劇場景。(翻攝自隋棠Sonia Sui臉書)

某天家裡大掃除，Tony見老婆忙碌，就默默去拿了掃把幫忙，但隋棠正感到貼心時，馬上收到噩耗：「我好像把電視弄破了一個洞，妳要不要來看一下？」，經過一番調查，發現是Tony想掃電腦旁邊的地板，就移開了原本停放在那裡的滑板車，結果車子沒停穩，倒了靠上客廳的液晶電視螢幕，因此有了個小小發黑的裂口，之後裂口的影響極快擴張，很快地電視看不見頻道內容，變得一片漆黑，連維修人員都束手無策，只能給名片告知買新電視會給折扣。

而隋棠只能先忽視碩大的電視成為家裡的裝飾品，打開筆記本上記著新家購買家電清單那一頁，心淌著血多添上了「客廳電視」四個字，安慰自己「覺得，有時另一半沒做家務也不見得是壞事」，默默透露一家人將結束租屋人生，買了「真正第一個家」，隋棠也曝光了幾張新家裝潢中的照片，屋子空間寬敞，儼然豪宅，目前正拆天花板與牆面改空間設置，挑高的屋子中間竟有一座旋轉樓梯，還搭配看得到私人庭院的落地窗，讓眾網友驚豔不已，直讚「好大的家」、「旋轉梯也太夢幻」、「這樓梯根本是偶像劇場景，韓劇好像蠻常見的」。