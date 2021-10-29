滬指29日開盤微漲 09:592021/10/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸滬指29日開盤報3519.33點，漲0.03％。深成指開盤報14242.68點，跌0.01％。創業板指開盤報3275.83點，跌0.08％。科創50指數開盤報1363.25點，漲0.51％。 A股券商股早盤大幅走低，東方證券觸及跌停，廣發證券、長城證券、財通證券、浙商證券等大幅走低。 另外，香港恒生指數29日開盤下跌0.35％，報25466.86點。恒生科技指數跌0.32％。 海瑞溫斯頓 愛意濃 操盤心法－技術面、題材股成本季布局指標 #開盤 #證券 #滬指 #日開盤 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官方干預奏效 動力煤期貨價近腰斬 04:102021/10/29 焦點新聞 運動等五場域 11月2日起免戴口罩 04:102021/10/29 財經要聞 花檢提抗告 重開羈押庭 04:102021/10/29 地方新聞 權證星光大道－日月光 Q3獲利創新高 04:102021/10/29 證券．權證 股王股后領軍 九檔攻頂 04:102021/10/29 證券．權證 燁聯、華新 調漲不銹鋼價 04:102021/10/29 證券．權證 強權落難日 上季東西冠軍都吞敗 04:102021/10/29 運動天地 復甦疑慮壓過通膨 ECB維持基準利率、QE不變 04:102021/10/29 全球財經 邱臣遠爆 平均按讚0.8次 NCC砸700萬養幽靈臉書 04:102021/10/29 政治要聞 面板家族 一吐悶氣 04:102021/10/29 財經要聞 台灣人看大陸》我去過上海 07:212021/10/29 兩岸徵文 財經熱門新聞 無痛存退休金》勞退新制下該自提6％嗎？她看帳戶大驚：竟有400萬 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 巴菲特公司突狂噴50％ 1股破1800萬 背後內幕傻了 - 財經 中國經濟角色難取代 美國挑動東協不易 - 產業財經 - 旺報 馬斯克拒繳1.3兆稅金 狂發推特氣瘋：錢是要帶人類上火星的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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