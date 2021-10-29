大陸滬指29日開盤報3519.33點，漲0.03％。深成指開盤報14242.68點，跌0.01％。創業板指開盤報3275.83點，跌0.08％。科創50指數開盤報1363.25點，漲0.51％。

A股券商股早盤大幅走低，東方證券觸及跌停，廣發證券、長城證券、財通證券、浙商證券等大幅走低。

另外，香港恒生指數29日開盤下跌0.35％，報25466.86點。恒生科技指數跌0.32％。

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操盤心法－技術面、題材股成本季布局指標
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