位於高雄、京城建設轉投資的H2O水京棧國際酒店，攜手台南的捷絲旅台南十鼓館、以及嘉義的天成文旅繪日之丘，首度進行跨集團、跨品牌合作的「三城、三強聯賣」，要搶攻五倍券國旅商機，推出「嬉遊記三城遊」住房專案，4天3夜只要10000元，等同持2人份五倍券支付，即可入住。

H2O水京棧國際酒店總經理譚逸鋒29日表示，為了搶攻五倍券及國旅券商機，位於南台灣網路口碑及聲量排行討論度極高的三個館，包含嘉義的「天成文旅-繪日之丘」、台南「捷絲旅台南十鼓館」、以及高雄「H2O水京棧國際酒店」，首度跨集團、跨品牌合作，攜手推出「嬉遊記三城遊」住房專案。

譚逸鋒指出，此次南台灣三大品牌飯店強強聯手，推出的專案，4天3夜只要10000元，等同持有兩人份的五倍券支付，即可入住，玩遍嘉義阿里山自然風光、體驗台南十鼓糖廠獨有的新舊風華、以及高雄繁華的海港夜景，縱走於嘉南平原之中，創造一趟難以忘懷的西部之旅。

他說，「天成文旅-繪日之丘」擁有阿里山腳下最美飯店美譽，注重在地文化特色，結合阿里山、檜木、山嵐等嘉義在地元素，是親子遊訪嘉義的旅宿首選；捷絲旅台南十鼓館是首座復古糖廠主題式風格旅店，汲取當地製糖產業的特色文化，打造出台南新陳並舊的獨特樣貌；H2O水京棧國際酒店以水為元素的設計及細緻入微的五感服務，是許多國際知名影星及網紅到訪高雄首選的下榻飯店。

譚逸鋒表示，消費者可依行程安排，連續3日入住天成文旅-繪日之丘、捷絲旅台南十鼓館、或H2O水京棧國際酒店，各一晚，或連續入住其中兩館，第三晚可再於期限內擇日使用。