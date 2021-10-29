針對在野黨質疑軍公教調薪4％是有政治考量，是為了抵銷年底4大公投的壓力，行政院長蘇貞昌於立法院受訪時表示，台灣經濟成長全民努力，11年來新高，成果應該全民共享。

蘇貞昌認為，調整勞工基本工資，調整軍公教的待遇，應該是給予努力的一種肯認，也希望能帶動企業、民間公司都能夠給員工加薪，帶動整個繁榮，如果國民黨反對，就請直接說出來。

另外，也有人質疑年底公投和台中補選分開，也是有政治考量。蘇貞昌回應，補選是選人，公投是對事，這本來就人跟事分開，也是立法院的法律規定意旨，都依這樣的原則來辦理。