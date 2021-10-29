施明德妻陳嘉君日前批檔案局不讓他們看完整檔案，檔案局因此發文澄清；陳嘉君向本報表示，檔案局要把政治檔案的保密年限延長為80年，就是告訴政治犯，「你們此生都別想知道真相」。

陳嘉君指出，昨天檔案局的回應裡面：102年6月其申請「戒嚴至解嚴前之所有國家檔案」，因高達185285案，且經於103年1月再次通知第1批檔案應用事宜，因未完成取件應用，是依逾期未取件規定，不予續理。

她說，為何我們申請了「戒嚴至解嚴前所有國家檔案」，是因為一直跟檔案管理局申請檔案，卻都無法看到完整的檔案，檔案局有一種遮掩檔案的方法，就是說不在此次申請範圍，可是當我們打開，卻是施先生的結婚證書。「然後我們一再發現，按照檔案局的索引系統，經常無法申請完整檔案」。

她說，加上檔案局在過程中，自己提出了一個政治檔案法的版本，非常恐怖，要把政治檔案的保密年限延長為80年，詢問為什麼是80年，得到回應因為台灣人的平均壽命是80年。「施先生氣到血壓飆高。檔案局的意思就是告訴政治犯們，你們此生都別想知道真相」。

陳嘉君說，「我們感到恐懼，害怕施先生此生看不到檔案」，因此申請所有「戒嚴至解嚴之後的所有國家檔案」。然而，檔案局也知道如何對付我們，於是開始從非常邊緣無關緊要的檔案開始請我們閱覽，「沒錯，他們就是這樣折磨我們。讓我們也不可能活200歲來看完所有的檔案」。