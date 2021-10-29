新北市土城工業區周邊缺乏綠地空間，居民往往需跨越老舊天橋，或繞行至成功街水門，才可至對面媽祖田河濱公園運動，但因天橋橋體高約4公尺，對長者、身障人士極為不便；新北市高灘處近期決議整建原有陸橋，增設無障礙牽引道。（新北市高灘處提供）

新北市土城工業區周邊缺乏綠地空間，居民往往需跨越老舊天橋，或繞行至成功街水門，才可至對面媽祖田河濱公園運動，但因天橋橋體高約4公尺，對長者、身障人士極為不便；新北市高灘處近期決議整建原有陸橋，增設無障礙牽引道，方便民眾通行。

媽祖田河濱公園有大面積綠地、籃球場、網球場、棒球場等設施，園內也有大漢溪右岸自行車道，可銜接三峽，更是串連環島1號線的重要動線，但公園與住宅間相隔了一條擺街堡路，周邊居民長期以來被堤防阻隔，若要到公園只能走陡峭的陸橋階梯，跨越馬路到公園那側，因此當地居民都盼望有無障礙空間能通行。

高灘處表示，擺接堡路下方是陸堤共構堤防，除了堤防結構外，路面高低落差相當大，為確保堤防和道路安全，市府與專家歷經多次討論，決議以既有跨堤陸橋增設無障礙牽引道，營造友善通行空間，該工程正在辦理開工前置作業，預計今年12月底前完工啟用。

高灘處補充，新北目前有49座跨堤陸橋，皆是連接市區與河濱公園的重要通道，為了讓長者、孕婦或行動不便者通行，市府將陸續改善其餘濱公園無障礙動線，增設水岸電梯及無障礙牽引道，提供優質的水憩空間。