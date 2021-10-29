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「拜託送它回來！」一名宜蘭人在臉書發文，稱擺在家門前的「甜筒」被人無故帶走了，檢視影片後才發現，原來是一輛粗心的汽車駕駛沒發現車前擺放交通三角錐，而催油門後向前駛，把三角錐捲入車底嚕走了。文章曝光後，不少網友被情節笑翻。

這輛紅色轎車沒發現前方擺放三角錐，就直接駛過，把三角錐捲進車底。（翻攝自臉書社團《宜蘭知識+》）

網友27日在臉書社團《宜蘭知識+》發文，協尋一名紅色轎車的車主，直呼「可否麻煩把我們家的甜筒送回來嗎？」文末附上大哭的表情符號，語氣相當著急，不曉得這名「甜筒」究竟是何方神聖。

檢視影片才發現，原來原PO所指的「甜筒」是交通警示用的三角錐，影片中三角錐擺放在店門口，而一輛紅色轎車車頭緊貼三角錐，起步時駕駛也沒留意就向前駛，便把三角錐整根捲入車底帶走。

原PO解釋，在門前擺放三角錐並非卡位或禁止民眾停車，只是想警示門前該處有水管，因為過去常發生水管被陌生民眾車輛輾破；原PO也透露，經常有民眾在門前停車不留電話，又或是留了電話不接，導致出入困難無法做生意。

文章曝光後，不少網友留言驚呼，「你還真的追著甜筒不放餒」、「可能上帝在他眼前遮住了簾，忘了掀開」、「開車觀念不ok，如果前面有貓狗小朋友就完了。還好是三角錐，好笑。」、「這三寶真的別上路害人了」、「真的很扯也都沒有發現前面有東西」。