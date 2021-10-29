陸委會主委邱太三今表示，台美軍事交流一直持續，非只有最近這5年，故並沒有美軍進駐問題，對岸是過度緊張。被問到蔡總統所提「兩岸互不隸屬」是否違憲，邱太三說，對領土的認知應由大法官解釋，但大法官迴避。《憲法》增修條文前言有因應統一前之需要，但國際與兩岸情勢已變化很多，沒辦法用74年前的觀點看待70年後。

邱太三今早於「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會開幕式後受訪表示，我《憲法》從1991年後做了多次修訂，而在領土的部分憲法條文是採「非固定式」，大家對領土的認知理解應該由大法官解釋，但大法官面對此問題作迴避。

邱太三續稱，《憲法》增修條文前言有「因應統一前之需要」，但兩岸從過去軍事對抗到和平解決問題的發展過程，國際與兩岸情勢各自有很多變化，「沒辦法用74年前（憲法施行時）的觀點看待70年後」。

邱太三今向對岸拋出，願率先提議雙方公權力單位就新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，互動溝通。他解釋，最近台灣穩定控制疫情，疫苗施打率提升，對照對岸，「他們也做得不錯」、防疫很積極。如果兩邊人民都可以理解也可以接受新的調整，有助於相關部會做政策上調整。

邱透露，我方已有幾個初步研擬事項，但還是要看疫情指揮中心評估、在地人士考量；因有人較緊張會反對，需要溝通，另還要看相關單位是否能做好防疫措施。

此外，邱太三還提到目前兩岸涉及人民權利事項，各相關部會與對岸都有通報機制及個案解決機制，但提升到官方交流確實需要再努力，陸委會在國安高層指示之下持續做各項準備。