人民幣兌美元中間價29日報6.3907 上調50基點 10:132021/10/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.3907，上調50基點；28日中間價報6.3957，28日官方收盤價6.4006，夜盤報收6.3918。 另外，中國人民銀行29日進行人民幣（下同）2000億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 投資美團失利 百勝中國Q3獲利跌76％ 望隼11／2登興櫃 每股參考價88元 #人民幣兌美元中間價 #上調 #基點 #日報 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大開賣Pixel 6 專案價0元起 04:102021/10/29 時尚消費 《國際產業》供應鏈打結 蘋果上季財報不及預期 09:262021/10/29 財經 外資期現貨 中性布局 04:102021/10/29 證券．權證 陸強力干預煤價 九天內重挫47％ 04:102021/10/29 財經要聞 不銹鋼價大漲及出貨暢旺... 唐榮Q3、前三季獲利 齊登高 04:102021/10/29 證券．權證 凱撒飯店旅展價 食宿聯合券皆優惠 04:102021/10/29 時尚消費 菜價肉價蛋價齊揚 陸CPI恐現上漲壓力 04:102021/10/29 全球財經 美年終購物潮 航運價量衝高 04:102021/10/29 產業特刊 燁聯、華新 調漲不銹鋼價 04:102021/10/29 證券．權證 房仲業績拉紅盤 全年再戰新高 04:102021/10/29 產業特刊 陸港觀盤－中美恢復對談 股市利多 04:102021/10/29 全球財經 財經熱門新聞 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 無痛存退休金》勞退新制下該自提6％嗎？她看帳戶大驚：竟有400萬 - 財經 蘋果盤後股價大跳水 市值蒸發3.5兆 企業龍頭寶座恐換他 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。