人民幣兌美元中間價報6.3907，上調50基點；28日中間價報6.3957，28日官方收盤價6.4006，夜盤報收6.3918。

另外，中國人民銀行29日進行人民幣（下同）2000億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

投資美團失利 百勝中國Q3獲利跌76％
望隼11／2登興櫃 每股參考價88元
#人民幣兌美元中間價 #上調 #基點 #日報 #日中間價