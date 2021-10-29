英國18歲網球小將拉杜卡努(Emma Raducanu)在美網奪冠後一炮而紅，不過或許受到壓力影響，在之後的印地安泉網球賽女單首戰就出局，但相信她還是有一定實力的，在最近舉行的WTA巡迴賽外西凡尼亞網球公開賽中她找回身手，連續打贏兩戰，這也是她生涯首次打進WTA巡迴賽8強！

前天她先在32強賽事克服一盤落後，以4：6、7：5、6：1擊敗斯洛維尼亞的荷蔻格(Polona Hercog)，收下個人WTA巡迴賽生涯首勝。接著對羅馬尼亞選手鮑丹(Ana Bogdan)展現出強大實力，以6：3、6：4直落2擊潰對手，相信她已慢慢找回美網的狀態，有望繼續向前邁進。

首盤她在第一個發球局化解3個破發點，次局連拿4分破對手發球局，此後雙方各自保發，第9局拉杜卡努迎來發球盤點，關鍵時刻她繼續保住發球局，以6：3拿下第一盤比賽勝利。次盤一上來就破對手發球局，第7局在對手發球局完成破發，第8局繼續保發取得5：3絕對領先，接著成功以6：4贏球。

此戰拉杜卡努沒有發出任何ACE球，對方則是有2個，雙發失誤拉杜卡努3次、對方4次，二發成功率46%、對方60%，破發點拉杜卡努6個當中破了3個、對方4次僅破了1次，接發球得分拉杜卡努拿到28分、對方17分，兩人最高連勝局數都是3局。

而在這場比賽雙方打了1小時30分鐘，拉杜卡努生涯首次挺進WTA巡迴賽8強，下一輪的對手是大會第6種子烏克蘭女將珂修克(Marta Kostyuk)，目前對方世界排名55，拉杜卡努則是23，而因為父親來自羅馬尼亞，這次比賽更讓她有回家的感覺，只要她能穩住心態，仍有很大機會能夠晉級。