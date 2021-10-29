79歲吳伯伯在自家田裡採絲瓜自用，日前收成後下廚烹調，不料絲瓜吃起來帶有苦味，老翁捨不得浪費食物，忍著苦吃完整條絲瓜，竟連續三天腹瀉脫水，整個人幾乎瘦一圈，家人見狀送往急診，確診為「絲瓜葫蘆素中毒」，透過止瀉藥物和點滴治療後症狀終於改善。

●絲瓜苦味來自葫蘆素 多因栽種期間不良因素造成

根據農委會資料，絲瓜果實的苦味來自葫蘆素，一般種植情況下其含量微乎其微，但當絲瓜於栽種期間遭受日照不足、低溫、害蟲叮咬、不當使用肥料、農藥問題等，絲瓜會自行累積微量葫蘆素，以提高自身抗性。

此外，專門做為砧木的絲瓜為稜角絲瓜和圓筒絲瓜之雜交後代，特性為生育旺盛且抗病性高，但果實帶有苦味，本身也不建議食用。

●葫蘆素對腸胃道具有刺激性 攝取過多易出現腹瀉症狀

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩指出，葫蘆素對腸胃道有刺激性，一攝取過多，不僅會苦，還會引起腸胃痙攣、嘔吐、腹瀉、脫水、虛弱無力，甚至低血壓。

正常的絲瓜並沒有苦味，因此當吃到含有苦味的絲瓜，且合併出現消化道不適症狀，就代表葫蘆素超量，輕者服用止瀉藥物後即可緩解，並不需住院；症狀嚴重者，則必須住院透過止瀉藥物和點滴治療，以保持電解質平衡，通常幾天後症狀即能改善，並返家休養。

●吃到帶有苦味的絲瓜 應立即停止食用

絲瓜有苦味就要小心葫蘆素，並提高警覺！曾晟恩提醒，舉凡蛤蜊絲瓜、絲瓜粥或絲瓜麵線等，都是十分常見的餐桌佳餚，加上熱量低、營養成分高，深獲許多人的喜愛，但若不慎吃到帶有苦味的絲瓜時，雖然不至於會致命，但務必立即停止食用，以免產生腹瀉問題。