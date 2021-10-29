蔡英文總統近日接受CNN專訪，首度證實美軍在台協助訓練。國防部長邱國正今重申，美軍是部分人員來台「交流協訓」，不是部隊「駐台」，且台美長期以來一直有密切的軍事交流。至於是否擔憂恐成陸方武統開戰的條件，邱國正說，「兩邊要造成誤解的話，就要努力去把誤解給說明清楚」，國軍已清楚說明是「交流協訓」對方要怎麼評斷，不是他所能臆測。

邱國正今赴立法院備詢前受訪表示，美軍是有部分人員來台交流、協訓，若是協訓的話，可能會短期住在這裡，訓完以後就會回去，所以不是部隊進駐，協訓與駐軍不一樣。

媒體追問，美軍在台協訓消息曝光，是否擔心成為陸方武統開戰的條件，邱國正說，兩邊要造成誤解的話，就要努力去把誤解給說明清楚，國軍方面清楚表達，這不是進駐部隊，而是交流協訓，對方要如何判斷，他無法臆測。

對於未來台美軍事合作是否將更檯面化，邱國正說，台美軍事長期密切交流，沒有檯面化不檯面化的問題，國軍按照正常程序來做，也沒有刻意對外張揚，現在消息傳出，有些訊息他也不便講得太清楚，持續保持這個態度。

國軍近期在東沙島展開「衛疆作戰計畫」，是否當地情勢升溫，邱國正說，衛疆計畫是國軍平常戰備訓練中的課題，現在變成常態演訓，國軍也會密切關注任何狀況，隨時應變。

另外，總統國安特勤2019年被爆利用蔡英文總統出訪行程團購私菸，時任總統府警衛室主任陳敏華被記大過後，仍晉升少將，引發外界質疑，邱國正說，依據國防部標準人事作業，只要符合標準就會全部列出來，不會漏掉，到目前為止沒有接到任何關說，這點他可以保證。