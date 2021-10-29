大陸教育部等六部門日前印發通知，就加強校外培訓機構預收費監管工作作出進一步部署，要求校外培訓機構預收費應全額納入監管，嚴防退費難、捲款跑路等問題，以維護民眾切身利益。

央視新聞29日報導，大陸教育部近日會同發改委、中國人民銀行、稅務總局、市場監管總局、中國銀保監會印發通知，就加強校外培訓機構預收費監管工作作出進一步部署，嚴防嚴防退費難、捲款跑路等問題。

通知指出，要堅持校外培訓公益屬性、落實培訓收費管理政策，堅決遏制過高收費和過度逐利行為。要嚴格執行教育收費公示制度，校外培訓機構的預收費全部進入本機構培訓收費專用帳戶。同時，校外培訓機構收取培訓費應依法納稅，如實開具發票。

通知並強調，要全面實施預收費監管。學科類和非學科類校外培訓機構預收費應全額納入監管範圍，包括本通知發布前已收取但未完成培訓服務的預收費資金。各地可結合實際情況，採取銀行託管、風險保證金的方式對校外培訓機構預收費進行監管。同時引導培訓機構規範營運，積極主動將培訓預收費納入監管。

通知要求，各地政府要將預收費監管列入對校外培訓機構的日常監管、專項檢查、年審年檢和教育督導範圍。儘快籌備並完成對本省（區、市）校外培訓機構預收費監管情況，是否存在退費難、捲款跑路等問題進行集中排查整改。