李姓女調查官與楊姓男調查官結婚後因家事紛爭，去年她在調查局與某大學籌辦研討會的LINE群組，傳送楊男身著女性睡衣、裸露上身僅著內褲等照片，還影射大學承辦人賴女是小三，調查局將李女申誡處分後，她不服提行政訴訟，遭台北高等行政法院判決駁回。

楊男去年承辦調查局與大學聯合舉辦的學術研討會業務，他在LINE建立「10／15研討會」群組，邀該校聯繫窗口賴女、該所楊所長及他的妻子李姓女調查官加入，不料李女竟將家庭糾爭搬到公用的LINE群組，造成賴女的困擾。

去年7、8月間，李女在群組中傳送楊男身著女性絨毛睡衣折棉被，及穿著四角褲照片睡姿等照片，同年9月29日，李女與楊男又因家事齟齬，楊男將李退出所有共同群組，隔天凌晨2點李女透過LINE邀請楊員及賴女重新加入群組。

李女隨後在群組貼文「＠楊員 幹嘛把大家踢出去啊」、「怕什麼不敢講？」、「不是說怕亂搞被我發現？」、「幹嘛一直退出啊」、「她還是看得到啊」，賴女旋透過校方向調查局反應，之後調查局考績會認定李女言行失檢、申誡處分，她向保訓會復審遭駁回。

李女提起行政訴訟主張，她沒有對賴女有騷擾、侮辱事實，且行為難謂言行不檢，且對調查局業務推動未產生任何不利影響及損害機關形象，請求撤銷申誡處分，但北高行政法院審理後認為，調查局處分並無違法及違反比例原則，駁回李女的訴訟。可上訴。