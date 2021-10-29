三峽女騎士控遭砂石車頂2下倒地 驚悚行車紀錄器曝光

新北市三峽區介壽路三段、佳興路口昨早上7時許發生車禍，27歲陳姓女駕駛行經此路時遭36歲邱姓砂石車駕駛追撞，當場摔車，4肢擦挫傷送醫治療。陳女家屬在地方臉書社團指控，邱男因不滿機車鑽車陣，向警方稱是故意頂機車2下，盼民眾提供監視器畫面作證。警方表示，邱男否認有頂機車2下一事，詳細事發原因仍待陳女出院，並調閱行車記錄器畫面釐清。

警方表示，邱男沿三峽區介壽路往土城方向行駛時，準備超越前方陳女的機車，卻因右側車身與其擦撞，造成陳女摔車。事後，陳女家屬在臉書「我是三峽人」發文，貼出陳女慘摔畫面，只見機車車殼散落滿地，陳女也倒臥地上不起，家屬質疑邱男鑽車陣的說法，怒批「砂石車司機說妹妹鑽車陣，這樣就可以撞她了是嗎？那個路段只要是明眼人都知道，那裡要怎麼鑽車陣？」

新北市三峽區介壽路三段、佳興路口昨早上7時許發生車禍，27歲陳姓女駕駛行經此路時遭36歲邱姓砂石車駕駛追撞，當場摔車，4肢擦挫傷送醫治療。陳女家屬在地方臉書社團指控，邱男因不滿機車鑽車陣，向警方稱是故意頂機車2下。（警方提供）

三峽分局表示，警方獲報到場，邱男、陳女酒測值均為0，但邱男並未否認有故意頂撞陳女一事，員警已在現場繪製照相，由於陳女仍在就醫，將調閱鄰近曳引車行車記錄器影像佐證及通知報案人製作筆錄，盡速釐清事發原因。