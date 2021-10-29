今有媒體報導，「美選前後高官訪台激化，美中兵凶戰危」；總統府發言人張惇涵表示，這類報導，對台美關係毫無幫助，對區域和平穩定、對台灣的國際關係也毫無幫助，更不是捍衛中華民國主權獨立與民主體制應有的作為。

張惇涵指出，台灣的立場很清楚，關於兩岸關係，「我們遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。對於台海及區域局勢，國安及國軍單位都有密切掌握，「誠如蔡總統所強調的，我們冷靜而警覺」。

張惇涵說，台美關係的深化也很清楚，美國政府多次、持續以實際行動，舉凡軍售、高階官員訪問、疫苗援助、TIFA復談、支持台灣國際參與等，具體表達對台灣支持的「堅若磐石」。相信近年台美關係的深化，國人都有目共睹。

張惇涵強調，國際社會和國人朋友也都很清楚，中國單方面的軍事挑釁行為，才是造成台海及區域局勢不安的原因，「我們嚴正呼籲北京當局應自我節制。而政府也會堅定持續深化與全球民主夥伴的合作關係，捍衛國家主權，維護區域的和平穩定與繁榮發展」。

張惇涵表示，特定媒體的報導，把支持台灣的民主夥伴，錯誤解讀為麻煩製造者，這不僅嚴重悖離事實，也不符合台灣的主流民意。