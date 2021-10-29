面對兵多將廣的爵士，火箭看起來相當脆弱不堪！靠著全隊7人得分上雙，爵士29日輕鬆以122比91血洗地主火箭，漂亮拿下開季4連勝，本季到現在還沒嘗過輸球滋味，反觀早已進入重建期的火箭，吞下本季第4敗(1勝)，接下來還需多交學費。
打完上半場，爵士已經取得61比40遙遙領先，甚至第3節擴大領先差距到30分以上，儘管火箭企圖反攻，逐漸縮小差距到20分以內，可是爵士仍在末節靠著替補戰力，再次擴大領先差距，畢竟就算只用替補，爵士想要痛宰火箭仍不困難。
爵士以波達諾維奇19分最高，克拉克生替補拿下16分，戈貝爾也有16分、14籃板，米契爾15分，英格利斯14分，帕斯卡13分，懷特塞10分，接下來爵士即將前往芝加哥客場遭遇公牛，相信將是考驗爵士能否持續連勝下去的關鍵戰役。
火箭則以伍德16分最高，森貢也有14分，今年選秀榜眼傑倫格林13分，目前火箭除了努力培植新秀戰力，還須趕緊解決明星後衛沃爾跟他們分道揚鑣，卻還沒找到新東家的頭痛問題，沃爾現在還是隨隊征戰，不過已經宣告不會再幫火箭打球。
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