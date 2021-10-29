女星賈永婕先前挺身而出發起送愛心餐到各大醫院，接著又募資送醫療器材到醫院，熱血成果引來網友封她為防疫女神。今(29日)她卻在臉書分享噩耗，透露稍早帶愛犬去慢跑，卻遇上其他愛咬人的狗，導致賈永婕的愛犬遭攻擊，身上出現4個洞，令賈永婕悲痛不已，直呼：「我要瘋了」。

賈永婕先前曬照透露正幫小S修補萬年御用帆布包，兩人的好感情也在鬥嘴中表露無遺，先前小S因國手事件被大陸網友出征，賈永婕也第一時間挺身而出支持好友，這回因舊包包引發話題，賈永婕透露吃晚餐時突然接到小S來電，對方炫耀：「賈永婕我今天版面比你多喔」，引來賈永婕氣說：「幼稚鬼，怎麼這麽幼稚啦！氣死我了，我要去剪破你的包包」。

賈永婕分享愛犬傷勢。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

今稍早，賈永婕再發文，透露難得老公早起，夫妻倆就帶著愛犬「Q比」去國父紀念館跑步，跑著跑著對面跑來一隻短腿小狗，她正心想好可愛時，未料那隻狗突然衝上攻擊Q比，還緊咬Q比身體不放，「不管我們怎麼叫、怎麼吼、怎麼踢他，就是咬死死的」，期間那隻狗一度鬆口，但又繼續亂咬Q比，讓賈永婕夫妻嚇翻。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕補充，約一分半鐘後，那隻攻擊別人的狗的主人才出現，但已經讓Q比傷痕累累，身體被咬傷4個洞，賈永婕氣說：「我要瘋了，已經瘋了⋯⋯天啊怎麼有這種事？」，並秀出狗狗的受傷照片，據知Q比是賈永婕2014年起收養的紅貴賓，先前發生地震，賈永婕心疼曬出跟狗狗合照，透露愛犬嚇到發抖，如今Q比遭其他的狗攻擊，賈永婕內心不捨可想而知，其他網友回應：「太誇張了，這傷口真的嚴重，好心疼」、「有些狗主人並不認為自家狗兒有錯不受教，記得外出無論如何都要與陌生狗兒保持安全距離」、「希望藉此案例由公眾人物發起遛狗要確實用繫狗繩，避免影響到其他人、犬與小動物的安全」、「Q比需要心理輔導需要更多的愛」。