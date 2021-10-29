由於供應鏈受阻，蘋果上季營收表現不如市場，並警告供應鏈問題對本季營運造成的衝擊更大，不過，蘋果也表示這不影響本季（截至12月底）營收將創下歷史新高。

周四蘋果盤後股價下挫逾3%，這一跌可能讓緊追在後微軟超越蘋果，再度奪回成為全球市值王寶座。

蘋果執行長庫克在法說會上表示，目前新冠疫情導致的生產中斷已經大幅改善，但晶片短缺的問題仍然存在，對本季營收造成的衝擊可能超過上季的60億美元。他並表示，供應問題出在「傳統節點」晶片，也就是製程較舊的晶片，而非蘋果設備裡採用先進技術的處理器晶片。庫克並表示，目前為止，iPhone手機庫存水位仍低於目標區間。

財務長Luca Maestri表示，由於供應鏈吃緊，本季iPad平板銷售將較前一年同期下滑，但其他產品類別將實現增長。

蘋果看好本季營收仍將實現「穩健的年增長」，並創下歷史新高，意味著該公司認為其新款iPhone 13系列手機的需求將遠遠超出蘋果的供應能力。分析師預期蘋果本季營收將成長7.4%，為1197億美元。

庫克提醒投資人，iPhone 13系列手機開賣時，蘋果第四財季（截至9月25日）已近尾聲。

由於iPhone手機、iPad平板和Mac電腦在這場大流行病期間的銷售呈現爆炸式增長，蘋果2021財年全年營收較2020財年大幅成長33%，達到3660億美元，所有產品部門和所有區域市場的全年營收都成長約20%。

除iPhone手機之外，第四財季蘋果旗下成長最強勁的產品仍是服務事業，包括App Store、音樂和影片訂閱服務、廣告、延長保修和授權等項目貢獻的營收。

服務事業第四財季營收年增約26%，庫克表示，這超出公司的預期。他表示，截至上季底，蘋果的付費訂閱用戶總計達到7.45億個，較前一年增加了1.6億個，在5年內增長5倍，可說是一個相當大的成長周期。

蘋果財報的另一個亮點是其中國市場的營收大幅成長83%，達到146億美元。此外，其第四季營收有三分之一來自於新興市場，其中印度、越南的營收成長一倍。

上季Mac電腦營收僅較前一年同期成長1.6%，並不算強勁，但蘋果表示，這是因為該季營收並未納入10月才發表的新款MacBook Pro筆電。

儘管供應鏈吃緊，但蘋果iPad平板營收仍較前一年同期成長21%。此外，包括Apple Watch智慧錶和AirPods無線藍牙耳機等「其他產品」（Other Products類別雖然沒有新產品助陣，但營收仍然成長11%。該部門的新產品到10月才開賣。

第四財季是蘋果獲利自2016年4月以來首次未能超越市場預期，也是蘋果營收自2017年5月以來首次落後市場預期。