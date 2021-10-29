台積電(2330)今日開平走低，盤中跌6元至589元，失守季線關卡，也使得台股回測萬七關卡之下，跌落季線。周四，外資轉為賣超台積電1830張。

美股周四大漲，台積電ADR漲1.99%，但美股電子盤走低，亞股受抑，台積電今早開平走低，盤中一度跌至589元，目前於590元上下震盪，仍未站回季線關卡。

另外，聯電(2303)法說會後，股價連續兩天下挫；外資周四賣超聯電76831張列為賣超個股首位。

聯電ADR周四跌2.49%。聯電周四收低在59.8元，今日開低走低，盤中跌1.6元至58.2元。

聯電第3季獲利創新高並預期第4季營收再攀高，但股價連續兩天下挫；法說會後利多不漲。

聯電第3季營收559.07億元，再創歷史新高，季增9.8%，毛利率36.8%，較第2季拉升5.5個百分點，營業利益151.35億元，季增33.8%。在投資收益挹注下，聯電第3季業外收益達43.17億元，季增129.5%，歸屬母公司淨利174.6億元，同創歷史新高，季增46.2%，每股純益1.43元。

聯電續看旺本季，預估第4季8吋及12吋廠產能利用率仍維持滿載，預期晶圓出貨量將較第3季再增加1%至2%，產品平均售價將上揚1%至2%，毛利率將進一步攀高到37%至39%水準。

聯電前3季營收1539.11億元，年增17%，毛利率31.8%，較去年同期拉升10.4個百分點，歸屬母公司淨利398.31億元，年增121.4%，每股純益3.26元。