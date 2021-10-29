科技巨頭臉書（Facebook）公司宣布改名為Meta將專注發展元宇宙概念，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）先前也宣布將在2年內砸下5000萬美元（約新台幣14億）發展元宇宙相關計畫，而元宇宙究竟是什麼？事實上，這概念與29年前的科幻小說潰雪（Snow Crash）有關，當時在網路尚未普及的年代，作者就描繪出可任意穿梭現實世界與虛擬世界的觀念。

近期元宇宙題材成為討論焦點，尤其在美國科技巨頭臉書、輝達（Nvidia）等大廠登高一呼下，元宇宙被分析師與市場人士認為是網際網路與虛擬實境（AR）的新未來，而他們所期待的元宇宙，主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身進行遊戲、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀。

事實上，元宇宙（metaverse）源自於1992年出版的科幻小說潰雪（Snow Crash），潰雪故事主角Hiro Protagonist現實生活中是外送員，但下了班後便是個駭客，在虛擬網路世界魅他域（Metaverse）中，Hiro Protagonist是一名武功高強的劍客。

故事中，主角Hiro得知一種會同時攻擊現實世界與虛擬世界人物的毒品潰雪，因此他與巧合相遇的滑板送貨員Y.T.組成搭檔，踏上一連串追尋潰雪的冒險旅程。

綜合外媒報導，潰雪這部小說最引人入勝的關鍵在於，在1990年代網路尚未普及的狀況下，作者Neal Stephenson就已經清楚描繪出網路世界的樣貌，並闡述人類在網路世界的互動方式，並反諷政府與企業的勾結、環境污染等題材，是一本橫跨現實與虛擬、蘇美古文明與電腦時代的科幻推理小說，被認為是史上最成功的美國科幻小說之一。

此外，電影一級玩家的情節也與元宇宙的概念相似，在網際網路建立的虛擬世界中，人們可以和身處不同空間的他人相遇，相互交流、討論工作、享受娛樂與創作，甚至學習知識。

元宇宙概念被各國科技巨頭認為是網際網路的「未來式」，不僅臉書砸下5000萬美元發展，繪圖晶片大廠輝達也喊話將全力發展元宇宙概念，並喊話虛擬世界的經濟規模將超越現實世界。

不僅如此，騰訊董事會主席兼執行長馬化騰先前就曾指出，騰訊下一波升級將以「全真互聯網」概念為主，且隨著VR等新技術、新的硬體及軟體在各種不同情境的推動，相信又一場大洗牌將開始。

日本社群網站巨頭GREE也表示將以子公司REALITY為中心，發展元宇宙業務，預計2024年前投資100億日圓在全球發展一億以上用戶，GREE也強調並不是3D畫面才叫虛擬世界，讓用戶感受到社會性的機制更為重要。

韓國政府也宣布將在2025年前投入22億美元，發展元宇宙與區塊鏈技術，盼能藉著元宇宙與新興事業建立起現實與虛擬世界的橋樑，拓展經濟領域的版圖。