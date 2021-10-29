國防部長邱國正昨接受立委質詢證實，明年將要進行「1年1召、14天訓期」，將有1萬多名的後備軍人接受14天訓期的教召，其他人則是按照原本的5天訓期。

邱國正昨（28日）赴立院進行「臺海軍事緊張升高對國防戰備之影響」專案報告，並備質詢；對於綠委劉建國質詢目前後備軍人的平常訓練情況，邱國正表示，後備軍人目前定期每兩年召訓一次，明年將列為改為一年召訓一次，時間延長，這已經在預劃，明年將試驗。

劉建國此時表示，召訓都在做什麼事？有掌握過嗎、訓練到怎樣程度？邱國正回應，把以前的專長復習，例如步槍兵要能操作武器，知道怎麼利用地形地物，以及戰鬥教練狀況的如何處置；劉建國再問「部長，就你個人感覺，這樣的訓練足夠嗎」？邱國正稱，「戰力的維護沒有足夠不足夠，要持續增長，但考量多方面原因，只能夠維持，保持在一定基礎上」。

邱國正更表示，明年將要進行「1年1召、14天訓期」的驗證，已經規劃好，分各階段實施，大約有1萬多名後備軍人面臨14天的訓期，其他人則是按照原本的5天訓期。劉建國追問，1年大約多少人次？邱國正表示，1年可以施訓下來將近11萬人，所以要做試驗，看看有沒有場地和幹部訓練後備軍人，這都要做驗證。

劉建國聽完表示，要等到1年的試驗完才做後年相關修正，他認為腳步應該加快，因為台海狀況跟以往不同，所以後備的備戰狀態應該要有所提升。邱國正說，自己不能一口承諾，因為這規劃很久，從他2月初任國防部長時，就已經在規劃了，本來規劃更快，要明年全部實行，但自己說不行，把國防部拉住，否則明年教召若變為14天，有11萬人受訓，將產生問題。