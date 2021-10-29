你是否有一顆熱誠的心，想為上下學的國家未來的棟梁盡點心力，但是又怕不懂得如何指揮交通或協助學生而不敢踏出這一步？沒關係，交給台中市政府警察局第四分局就對了。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所所長曾一峯帶領警員至市南屯區大新國小為志工們進行交通安全宣導與值勤要領，確保大家在值勤時的生命安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所所長曾一峯帶領警員林良發與警員王藝樺日前至市南屯區大新國小為默默奉獻的志工們進行交通安全宣導與值勤要領，確保大家在值勤時的生命安全。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所所長曾一峯帶領警員至市南屯區大新國小為志工們進行交通安全宣導與值勤要領，確保大家在值勤時的生命安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

宣導內容除提高志工們交通安全法令的認知，另一方面則是強化志工們的值勤技巧與正確觀念，志工們表示課程內容生動有趣、淺顯易懂，聽得津津有味且獲益良多，課程結束後志工們還開心地與警員合照留念。

每到上下學時段，校園周邊總是車水馬龍，於是學校會有熱心的志工們於重點路口協助警方交通指揮、疏導與管制，共同守護學生上下學的安全。

曾一峯表示，為了提升交通導護值勤的正確觀念與技巧，並充實導護志工知能，有效維護學生交通安全之目的，帶領警員林良發與警員王藝樺深入中市南屯區大新國小，為熱心又辛勞的志工們上課。

警員用心準備PowerPoint以生動活潑的方式進行宣導，課程內容包含「交通導護協勤法令」、「值勤要領」、「交通指揮安全觀念與重點 」、「事故預防與處理」等。

提供案例分享、影片播放的方式加深大家的印象，除了讓志工們了解交通安全常識外，更提醒導護志工值勤時，應穿著反光背心、使用指揮棒，並選擇適當崗位進行指揮，指揮手勢與哨音要明確，細心的警員發現志工們指揮時常常背對來車。

特別提醒，志工當交通導護時，應該面對車道(車輛)、不以身體擋車，萬一有突發狀況時才能及時反應，這樣才能確保自身與學生的用路安全。

曾一峯呼籲，交通意外事故是不可預測的，請大家務必遵守交通規則，提醒駕駛行經行人穿越道或轉彎時，請減速，遇行人時應站停禮讓行人通過，並保持3公尺以上的距離，行人亦須遵守標誌標線號誌指示，注意來車快速通行，交通安全需靠你我來守護。