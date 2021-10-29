在文學界，擁有高知名度且深受兩岸青年好評的「兩岸青年網路文學大賽」已進入第三屆，如今，「第三屆兩岸青年網路文學大賽」日前初選入圍、進入決賽階段的前10強名單終於出爐！

「第三屆兩岸青年網路文學大賽」由浙江省作家協會、浙江出版聯合集團、時際創意傳媒股份有限公司共同舉辦，目的是希望透過網路文學，促進世界華語青年交流，進而使話語文學能夠多元發展，並促進兩岸青年之間的互動與影響，達到文化及情感的交流與認同。日前，「第三屆兩岸青年網路文學大賽」的初選入圍前10強名單也已出爐，分別為：

蕭靖燁《都城：the ILLUSORY》

顧雅慧《轉角的換書商店》

袁萱容《春秋煞》

蔡佳妤《奪心疫》

王介嬛《造神運動》

洪家威《白光 (The Bright) 》

黃崇維《Three dreams》

沈文薇《晚安信》

洪瑞晨《搖滾進行式》

周禮群《小紅與小綠》

「第三屆兩岸青年網路文學大賽」徵稿至2021年6月30日止，參賽作品題材不限，且以3萬字以上的小說為主，透過網路空間不受限的特性，結合專業評選與網路評選的方式進行評比，除了獎金之外，獲獎作品更有機會以紙本、電子或影視呈現作品！

初審邀請的評審陣容也很吸睛，分別是擁有知名小說家、編劇、總編輯等多重身分的李洛克，以及知名作家邱祖胤、艾比索寫作平台站長阿莫。其中，李洛克表示，從本次參賽作品中，可看見青年作者豐沛的創造力，故事類型橫跨多元，更不乏創新風格作品。同為小說家的他明白寫作不易，獲得成果皆非一朝一夕之功，期許熱愛寫作的大家都能堅持不懈，找到屬於自己的一片天空。

回首第一屆大賽，大陸獲獎者葉童耀和台灣獲獎者納蘭採桑，現今都有很好的發展。葉童耀獲一等獎的時候，還只是一個稚嫩的大一新生，經過大賽的歷練和培養，現在已經成長為一個極富潛力的科幻新秀；納蘭採桑曾多次參加兩岸文化講座、訪談活動並持續積極創作，未來必定發光發亮。

本次大賽入圍前10強即獲得肯定，後續入圍作品將進行決賽。終評委員會針對入圍作品從文學品質、社會意義、全媒體開發潛力等方面進行評價、綜合打分，從中遴選出特等獎、一等獎、二等獎、三等獎，並於2021年12月2日於浙江杭州舉行頒獎典禮。詳情請關注「浙裡不一樣」粉絲團、艾比索寫作平台。