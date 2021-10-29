由韓國影帝李政宰以及朴海秀等人主演的Netflix 19禁原創劇《魷魚遊戲》，一播出就引發熱議，有網友發現國民黨台北市議員游淑慧，神似該劇第一集曾出現過的巨型娃娃木頭人，後來游淑慧也親自扮裝，和台北市長柯文哲拍攝熊好劵的推廣影片。而游淑慧昨(28日）在臉書曬出一張10年前舊照，藉此宣傳北投花浴衣節和北投樂齡節，再度吸引網友目光。

游淑慧昨在臉書寫下，扮完韓版《魷魚遊戲》木頭女孩，今晚改扮日系彌豆子，她更邀請大家到在冷呼呼的冬季到北投泡熱湯、吹涼風、吃美食；她更曝光一張10年前的青春照片，引發不少網友關注，很多人都留言寫下，「超青春可愛喔」、「好適合」、「水噹噹噹噹噹噹噹噹噹噹」、「穿得很漂亮哦！有日本女孩的味道喔」。

另外，游淑慧在另一則貼文則是曝光體驗日本正式的花浴衣照片，更說在眾多艷麗美女中，自己只能走可愛路線突圍，也再度邀請大家到北投泡溫泉，體驗穿浴衣逛公園。